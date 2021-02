Cagnolina si sente male dopo una passeggiata in via Dei Rebecchi: mistero su cosa sia successo

Cagnolina si sente male dopo una passeggiata in via Dei Rebecchi a Orsenigo: mistero su cosa sia successo.

Un’esperienza terribile per una donna di Orsenigo e la sua cagnolina Margot. Dopo averla portata a fare una passeggiata nel solito posto, su via Dei Rebecchi al confine tra Albavilla e Orsenigo, ha notato qualcosa di strano. “Sono stati momenti molto brutti – ha raccontato la donna – Ho temuto di perderla. Non ho visto cosa è successo: ho portato all’Ats quello che ha rigurgitato. Quel che è certo è che ha dovuto fare una lavanda gastrica, l’hanno salvata per il rotto della cuffia. Mi sono accorta che stava male perché ha iniziato a tremare in modo molto forte e poi assumeva una strana posizione con il corpo, la schiena era molto inarcata”.

Mistero su cosa sia accaduto: dalle analisi effettuate da Ats Insubria non si tratterebbe di polpette avvelenate ma l’attenzione per chi porta a spasso in quella zona il proprio amico a quattro zampe deve restare alta.

