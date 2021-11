L'evento

Sarà visitabile nelle giornate di sabato e domenica prossima.

Cai Cantù: mostra fotografica per i 75 anni.

Per i 75 anni di vita, la sezione di Cantù del Cai ha organizzato un concorso fotografico. Le fotografie inoltrate dai partecipanti al concorso saranno in mostra sabato 6 e domenica 7 novembre al Cortile delle Ortensie, in via Matteotti 33. Gli orari di accesso sono dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 sino alle 19. L'inaugurazione con la premiazione dei vincitori è invece prevista per venerdì dalle 17.30 sino alle 19.30.

L'allestimento

Tre i temi in concorso: le montagne di Lombardia, l'acqua in montagna in tutte le sue forme e vivere di montagna, la sua economia. La mostra è curata da Pietro Cipolletta e da Federico Tagliabue. L'evento, con il patrocinio del Comune di Cantù, è sostenuto dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù, Sport Specialist, Battistin, Mauri Fiori, Cappelletti Gioielleria, FotoElit, Impresa edile Marelli e Legatoria Viganò.