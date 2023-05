Cai e Olgiate Cult ricordano l'alpinista Mario Castiglioni: appuntamento nella serata odierna, martedì 2 maggio, alle 21, al centro congressi Medioevo di Olgiate Comasco. L'ingresso è libero.

Cai e Olgiate Cult, una serata speciale

Il festival della cultura, organizzato dal circolo Dialogo, propone un nuovo incontro. In sinergia con la sottosezione del Cai di Olgiate Comasco, la scelta è quella di omaggiare la memoria di un amico del Club alpino, il compianto Mario Castiglioni, scomparso cinque anni fa insieme alla moglie Kalina Damyanova (iscritta proprio al Cai di Olgiate Comasco) e altre cinque persone durante il percorso dell’Haute Route, tra Chamonix e Zermatt, sulle Alpi svizzere.

Una vita di avventure in montagna

La serata di oggi vedrà l'intervento di alcuni amici dell'alpinista. Presenteranno il libro "Mario Castiglioni e il suo lungo viaggio": 156 pagine emozionanti, in cui chi ha conosciuto bene Castiglioni racconta i suoi 30 anni di attività (dal 1988 al 2018). La pubblicazione è nata appunto per ripercorrere pensieri e fotografie delle passioni condivise con l’indimenticabile Mario. "La partenza" è il titolo del primo capitolo, mentre "Ritorno al Fitz Roy" chiude l'intreccio dei ricordi.

La forza dei ricordi più belli

Già dall’introduzione, è chiaro l’intento del libro: "Se digitiamo su un motore di ricerca il nome di Mario Castiglioni, Guida Alpina, sullo schermo appaiono decine di articoli che parlano della tragedia che ha chiuso la sua vita, quella di sua moglie e degli altri cinque alpinisti. Ma, per oltre trent’anni, Mario è stato molto di più per i suoi amici e per i suoi clienti. Per farlo conoscere meglio ci piacerebbe dipingere la sua figura, facendo risaltare altri colori oltre a quel maledetto “witheout” che li ha avvolti per sempre. Raccontare almeno una parte di quello che ha vissuto nelle mille altre avventure sulle montagne di mezzo mondo potrebbe dare nuovi colori al racconto della sua storia. Per questo è nata l’idea di raccogliere in un libro narrazioni dei suoi amici/clienti che raccontano la storia di Mario Castiglioni e della sua immensa vitalità".