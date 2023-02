Cai in sede per rivivere insieme le gite dell'ultima annata

Cai Olgiate Comasco in sede per la presentazione delle gite del nuovo anno sociale.

Cai Olgiate Comasco, serate in sede

Continuano le serate denominate “I Venerdì del Cai”. Dopo i primi due appuntamenti nella casetta in via Del ponte, il terzo è in programma per venerdì 17 febbraio. Con inizio alle 21.30 proiezione del video “Gite sociali 2022”. "Una tradizione che si rinnova ogni anno grazie al nostro socio Antonio Bottinelli, appassionato di video/foto - fa sapere Luigi Monti, reggente dell'associazione olgiatese - Dal 1994 ( anno di fondazione del sodalizio) documenta tutte le escursioni sociali".

Ingresso libero, anche per i non tesserati

La serata di venerdì 17 febbraio è libera. "La partecipazione, infatti, è aperta a tutti, essendo gradita anche la presenza di non soci che vogliono vedere le immagini delle nostre attività", puntualizza il reggente del Cai di Olgiate Comasco.

Domenica escursione e ciaspolata in Val Bedretto

Per la giornata di domenica 19 febbraio, invece, la proposta è quella di una ciaspolata in Val Bedretto (Svizzera). Punto di partenza: località Cioss Prato (metri 1.540). Punto di arrivo: capanna Piansecco (metri 1982). Dislivello complessivo di circa 450 metri. Tempo di percorrenza: un'ora e mezza per la salita alla capanna, altrettanto per la discesa. Ai partecipanti è richiesto equipaggiamento escursionistico invernale con ciaspole e bastoncini. Ritrovo domenica alle 7,30 ritrovo in piazza del mercato a Olgiate Comasco, trasferimento con auto proprie. Quota di partecipazione: 2 euro per i soci, 15 euro per i non soci. Colazione al sacco e, per chi volesse, possibilità di pranzo in rifugio. Per le iscrizioni, sede aperta il venerdì sera, dalle 21 alle 22.