L'intervento

Calci e pugni a soccorritori e carabinieri: arrestato

In manette un 21enne del Burkina Faso che, in evidente stato di agitazione, si era scagliato contro i sanitari che gli stavano prestando soccorso

Calci e pugni a soccorritori e carabinieri: arrestato

Villa Guardia · 20/07/2026 alle 09:57

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Nel pomeriggio del 19 luglio 2026, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cantù hanno arrestato un 21enne, cittadino del Burkina Faso, residente a Villaguardia, ritenuto responsabile di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché lesioni personali ai danni di sanitari.

Calci e pugni a soccorritori e carabinieri: arrestato

L’intervento è scaturito da una richiesta di soccorso pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112 intorno alle ore 16, con la quale è stata segnalata un’aggressione ai danni dell’equipaggio del 118 intervenuto in via Varesina, a Villaguardia, per prestare assistenza all’uomo.

La reazione contro i Carabinieri

Giunti immediatamente sul posto, i militari hanno tentato di riportare alla calma il soggetto. L’uomo, tuttavia, in evidente stato di agitazione, si è scagliato anche contro gli stessi Carabinieri, colpendoli con calci e pugni, situazione che richiedeva l’ausilio di una seconda pattuglia dell’Arma ed a questo punto il giovane è stato bloccato e tratto in arresto.

Le lesioni riportate

Nel corso dell’intervento, sia i militari operanti sia un soccorritore del 118 hanno riportato lesioni personali, rendendo necessario il ricorso alle cure del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cantù.

L’uomo tratto in arresto è trattenuto presso la camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Cantù, in attesa della celebrazione del giudizio con rito direttissimo fissato per la mattinata di oggi, lunedì 20 luglio.

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