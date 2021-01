Calcio, Carlo Tavecchio è il nuovo presidente del Comitato Regionale Lombardo.

Si è svolta questa mattina, 9 gennaio 2021, la votazione: Tavecchio ha battuto di pochissimi voti (380 a 366) l’altro candidato, Alberto Pasquali che succederà così a Giuseppe Baretti.

Per Carlo Tavecchio si tratta di un ritorno al Comitato Regionale Lombardia. Il dirigente di Ponte Lambro era partito proprio dal movimento calcistico lombardo per arrivare poi a essere numero uno della LND e, successivamente, numero uno della FIGC.

Queste le sue prime parole dopo la votazione: “Non conoscevo Alberto Pasquali ma gli faccio i complimenti perché questo risultato mi fa pensare. La stagione che ci aspetta è drammatica, io non credo che ci siano al momento i presupposti per fare un campionato. Ci sono troppe partite da recuperare e poco tempo, senza parlare dei gironi a 18 squadre. Faremo di tutto per mettere insieme le forze e risolvere i problemi. Per far sì che la nostra Lombardia, una regione con più di 10 milioni di abitanti, torni ad avere la sua dignità”.

Sul Giornale di Erba di oggi c’è una lunga intervista al dirigente. Tra le altre domande, gli abbiamo chiesto:

Cosa può dire di chi l’affianca di questa nuova avventura?

“Nella mia squadra ho voluto tutti i consiglieri che non si sono dimessi. Oltre a loro ci sono cinque donne e altri esponenti giovani. Tutti con un unico comune denominatore: far crescere questa regione e portarla alla giusta leadership”.

