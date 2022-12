È scomparso sabato scorso, l'11 dicembre 2022, Alessandro Colombo, per tutti "Sandro", storico collaboratore dell'Ac Calcio Novedrate. Aveva 61 anni.

Calcio Novedrate in lutto: "Sandro ci sosterrà dall'alto"

Un terremoto che ha scosso i cuori di tutto il Calcio Novedrate e di tutto il paese: sabato Alessandro Colombo, 61enne collaboratore della società, è deceduto. Per venti anni "Sandro" come lo chiamavano tutti, ha vissuto da vicino il mondo del calcio dilettantistico di Novedrate, dando sempre il suo contributo quando ce ne fosse bisogno.

Proprio ieri la prima squadra della società, che milita in Seconda categoria, ha osservato il minuto di silenzio prima del fischio d'inizio e ha indossato il lutto al braccio durante il match giocatosi in casa contro il Limbiate.

Questo il comunicato della società diramato proprio il giorno della sua scomparsa:

"L'Associazione Calcio Novedrate comunica con profondo dolore che questa notte ci ha lasciato un nostro caro amico, volontario e collaboratore da anni della nostra Società, più volte presente al centro sportivo a dare una mano, sempre pronto e disponibile nel momento del bisogno. Sandro Colombo da oggi sosterrà l’AC Novedrate dall’alto… domani la prima squadra giocherà con il lutto al braccio e verrà osservato un minuto di silenzio. Nel ricordo di Alessandro, dedichiamo a lui un pensiero commosso di riconoscenza e gratitudine, esprimendo le più sentite condoglianze alla famiglia".

Ma non solo la comunità sportiva e calcistica piange la scomparsa di Sandro, anche l'intera Novedrate. Il Comune ha voluto spendere qualche parola per ricordarlo e per esprimere vicinanza alla sua famiglia: