Si chiude dopo cinque stagioni l’esperienza di Alfredo Ottolina sulla panchina della prima squadra dell’Arcellasco.

Calcio Promozione: mister Ottolina lascia l’Arcellasco

La storia d’amore tra il mister e i biancorossi, però, non finisce qui: dalla prossima stagione, Ottolina sarà direttore tecnico per tutte le squadre dell’attività agonistica. Il suo sostituto sarà annunciato nelle prossime settimane. La decisione, ufficializzata in settimana sulle pagine social dell’Arcellasco, non è certo un fulmine a ciel sereno. Mister Ottolina aveva espresso già da tempo il desiderio di cambiare ruolo, ma aveva poi deciso di rimanere alla guida della prima squadra per rilanciare il progetto dopo la retrocessione dall’Eccellenza alla Promozione.

