Calici nel parco sotto le stelle

Calici sotto le stelle, a Ronago, per una serata di gusto nel parco di Villa Raschi.

Calici sotto le stelle, il programma

Doppio appuntamento con "Arts Service": il sodalizio presieduto da Ciro Busiello, dopo la serata del 10 agosto, propone un'altra data da gustare. La location, ancora una volta, è il parco di Villa Raschi, dove si terrà "Calici sotto le stelle cadenti": sabato 13 agosto, dalle 18 a mezzanotte, il giardino di via Lugano 25 sarà allestito con tavoli, sedie, tappeti, cuscini e lanterne. E sarà possibile sorseggiare un calice in compagnia, con le note di una chitarra in sottofondo. Cucina aperta dalle 19 alle 23.30.

Prenotazioni aperte

Per chi volesse partecipare, gli organizzatori invitano a effettuare la prenotazione. Il numero telefonico da contattare è il seguente: 348-5117201.