Cambia la viabilità in via delle Vecchie Scuderie e anche sulla statale: da lunedì 3 aprile novità in centro, a Olgiate Comasco.

Cambia la viabilità, ecco come da lunedì 3 aprile

Le modifiche non sono di poco conto. Eccole, come deciso dall'Amministrazione comunale: da via delle Vecchie Scuderie non sarà più possibile l’immissione in via Roma, quindi si elimina un tempo semaforico.

L’attraversamento pedonale di via delle Vecchie Scuderie sarà arretrato rispetto all’incrocio di una decina di metri, così da non aver necessità di essere controllato da semaforo.

Da via Roma, direzione Varese, si potrà svoltare in via Tarchini o procedere dritti. Sarà possibile raggiungere via delle Vecchie Scuderie solo svoltando in via Milano.

Da via Roma, direzione Como, si potrà svoltare in via delle Vecchie Scuderie o procedere dritti. Via Tarchini sarà raggiungibile svoltando in via Michelangelo o in via Roncoroni. Diversamente, invertendo la marcia alla rotatoria all’incrocio con via Milano.

I tempi semaforici saranno rivisti. L’eliminazione del semaforo di via delle Vecchie Scuderie rende possibile la rivisitazione del ciclo semaforico, favorendo le strade sulle quali vi è un maggior traffico.

Gli interventi saranno limitati a segnaletica e arredo urbano, per la minor spesa possibile nella fase di test.

La simulazione delle novità

Come puntualizzano il sindaco e il Comune, "la prima simulazione della nuova configurazione restituisce dei dati confortanti: il ciclo semaforico diminuisce di 50 secondi (inferiore del 30% all’attuale); il ritardo dei veicoli si riduce da una media di 53 secondi a una media di 28 secondi: sostanzialmente dimezzato; il calcolo indica delle emissioni in atmosfera dovute al solo incrocio in riduzione tra l’11% e il 16%.

La scelta dell'Amministrazione comunale

"Nel 2019 fu commissionato un piano di dettaglio della mobilità urbana - fa sapere il primo cittadino, riassumendo le scelte valutate in particolare con l'assessore Flavio Boninsegna - Lo studio, sulla base di dati rilevati, analizzata nel dettaglio la ex statale nella zona centrale. Le criticità che conosciamo tutti sono state confermate. Si tratta delle numerose immissioni in statale, delle svolte a sinistra che obbligano il flusso di traffico nella direzione opposta a fermarsi, della presenza dei semafori. Il piano proponeva alcuni interventi migliorativi. Tra questi sono stati completati: la realizzazione delle mini-rotatorie su via Roma; la configurazione di via Milano che non prevede il senso unico durante i giorni di mercato; la riprogrammazione dei semafori e il coordinamento dei tempi semaforici. Il piano suggerisce, in aggiunta, di ritoccare l’incrocio tra via Roma, via Tarchini e via Vecchie Scuderie. Si tratta di un punto delicato, la cui conformazione fisica (le strade non sono in asse) obbliga a dei tempi di “semaforo rosso per tutti” particolarmente lunghi".

I dati del traffico

Di seguito, i dati che Palazzo Volta ha valutato prima di effettuare la scelta di modificare la viabilità: l’1% delle auto che percorre via Roma in direzione Varese svolta a sinistra in via delle Vecchie Scuderie; ogni 100 auto che transitano sull’incrocio, 5 provengono da via delle Vecchie Scuderie; il 5% delle auto che percorre via Roma in direzione est (Como) svolta a sinistra in via Tarchini; l’accodamento generatosi a causa del semaforo di via Roma, direzione Varese, genera delle code che possono bloccare la rotatoria di via Roma/via Milano; i pedoni, non solo nell’ora di punta, sono costretti a stare fermi ai semafori degli attraversamenti pedonali per lungo tempo.

La promessa del Comune

"Si valuterà sul campo l’efficacia delle modifiche e saranno possibili degli aggiustamenti, laddove emergeranno delle criticità. Ci vorrà qualche settimana ad abituarsi alla novità che, nell’auspicio dell’Amministrazione, possa confermarsi valida per ridurre il traffico e le code. Per quanto riguarda via Roma, in sostanza, in direzione Varese non si potrà svoltare in via Vecchie Scuderie; in direzione Como, non si potrà svoltare in via Tarchini.