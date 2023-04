Cambia-menti: l'arte di Maria Donata Bitondo alla Torre civica di Alzate Brianza

Cambia-menti: l’arte all’insegna del riciclo approda in Torre civica. La mostra firmata da Maria Donata Bitondo si è aperta nel pomeriggio di ieri, sabato 15 aprile e rimarrà visitabile fino al 30 aprile.

La mostra di Bitondo è il secondo appuntamento della rassegna artistica e culturale ArTorre, ideata con la direzione artistica di Riccardo Gaffuri e la collaborazione dell’Amministrazione comunale nell’intento di rilanciare la Torre civica, uno dei simboli di Alzate, con esposizioni ed eventi che proseguiranno fino alla fine dell’anno. L’esposizione pittorica di Bitondo sarà visitabile lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 19; sabato e domenica dalle 10 alle 19.

La carriera artistica di Bitondo nasce in Puglia, terra d’origine della pittrice, e prosegue poi a Como dove l’artista si dedica a molteplici trasformazioni artistiche di qualsiasi tessuto, oggetto, mobile, materia di scarto, in disuso e non, per dare loro nuova vita, compresa la rivisitazione di mobili e complementi d’arredo. A presentare la nuova esposizione in Torre civica è statoil direttore artistico Gaffuri. «Questo secondo evento vede la presentazione di un'artista comasca: Maria Donata Bitondo, che presenta la sua carrellata pittorica suddivisa nei tre piani della suggestiva torre storica - spiega - Il sindaco e tutta l'Amministrazione si stanno prodigando nel promuovere arte e cultura a 360 gradi, con questo importante progetto, ArTorre. La mostra sarà allestita fino a fine mese».