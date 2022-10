Cambiamenti climatici, previsione e prevenzione: se ne parla nell'incontro organizzato dalla Protezione civile.

Cambiamenti climatici, previsione e prevenzione: incontro a Tavernerio il 27 ottobre

Cambiamenti climatici, previsione e prevenzione: se ne parla nell'incontro in programma a Tavernerio, presso l'auditorium comunale di via Provinciale, il prossimo 27 ottobre. L'appuntamento, in particolare, è stato ideato dal Gruppo Volontari Antincendio di Tavernerio, che afferisce alla Protezione civile, e NaturalMeteo.

La serata sarà impostata come una sorta di dibattito tra i collaboratori di NaturalMeteo e alcuni volontari di Protezione Civile con lo scopo di illustrare come i cambiamenti climatici hanno un impatto sul territorio. Durante la serata verranno analizzati l'evento alluvionale di Tavernerio del 1951 e gli incendi del Triangolo Lariano del 2017 con visione e spiegazione delle carte meteorologiche dei giorni precedenti e con riflessioni sugli effetti catastrofici, con rimandi agli eventi degli ultimi mesi e senza trascurare l'importanza delle attività di prevenzione. Siccità, incendi, eventi di pioggia intensa, scioglimento dei ghiacciai saranno i punti chiave attorno ai quali svolgerà il dibattito.

L'incontro avrà inizio alle 21 e sarà a ingresso libero: la cittadinanza è invitata a partecipare. Appuntamento patrocinato dai Comuni di Tavernerio e Albese.