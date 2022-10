Cambiamenti climatici, una serata per saperne di più

Cambiamenti climatici e ripercussioni sull'ambiente: se ne parlerà venerdì sera a Olgiate Comasco in un incontro col meteorologo Flavio Galbiati.

Gli effetti dei cambiamenti climatici

"Gli effetti dei cambiamenti climatici - Italia: hotspot climatico" è il titolo dell'incontro che si terrà nella Sala consiliare del Municipio, in piazza Volta. L’appuntamento è per venerdì 28 ottobre, alle 20.30, quando il relatore Flavio Galbiati, meteorologo e conduttore di rubriche meteo all’interno di notiziari sulle reti Mediaset, approfondirà il tema degli effetti dei cambiamenti climatici sia su scala globale che locale. Particolare attenzione dedicata alle regioni mediterranee e all’Italia. L'incontro è promosso dal Comune, Plis Sorgenti del torrente Lura, realizzato da Ecofficine con contributo di Fondazione Cariplo.

Un'annata anomala dal punto di vista climatico

Il relatore d'eccezione parlerà delle anomalie vissute durante l’anno in corso, che hanno portato all’attenzione dell’opinione pubblica le gravi conseguenze economiche, sociali e ambientali dei cambiamenti climatici. Al pubblico che sarà presente in Sala consiliare verranno illustrate le cause naturali e antropiche dei cambiamenti in atto, di quelli delle epoche passate e le proiezioni climatiche per i prossimi decenni.

Uno sguardo a futuro

Durante la serata approfondimento anche in merito alle azioni di mitigazione e adattamento, ormai urgenti e non procrastinabili, puntando l’attenzione anche sulla disinformazione e il ruolo fondamentale di una corretta comunicazione in ambito climatico.