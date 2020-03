Il rezzaghese Giovanni Binda è il nuovo presidente della Sos di Canzo. Entrato nell’associazione cinque anni fa, è stato nominato alla guida della Pubblica assistenza canzese lo scorso 6 marzo.

Cambio della guardia alla Sos di Canzo

Un incarico che arriva in una situazione di grave emergenza e che lo ha visto subito impegnato nell’organizzazione di servizi a supporto alla popolazione. “Abbiamo attivato la collaborazione, grazie ad alcuni nostri volontari, per la consegna giornaliera dei medicinali alle persone anziane – spiega – L’attività di soccorso in generale è leggermente aumentata. Usiamo molta prudenza. E’ ovvio che a ogni chiamata non sappiamo chi ci troveremo di fronte e perciò c’è un po’ di tensione per la situazione, ma abbiamo aumentato le protezioni”.

