Cameriere positivo al Covid viaggia su tre treni e un taxi per rientrare a casa: denunciato dai Carabinieri di Como.

Una vicenda al limite dell’assurdo come però ne emergono molte in questi mesi di pandemia. Nella giornata di oggi, mercoledì 27 gennaio 2021, dopo specifici accertamenti portati avanti con la collaborazione di Ats Insubria, i Carabinieri di Como hanno denunciato un 30enne domiciliato in provincia che ieri è rientrato dalla Svizzera nonostante fosse positivo al Covid-19.

L’uomo è un cameriere di un noto hotel nelle vicinanze di St Moritz, risultato positivo alla cosiddetta variante Regno Unito/Sudafrica; malgrado ciò, nella giornata di ieri, si è avviato dalla località turistica per tornare presso il proprio domicilio. Per fare ciò ha viaggiato su tre treni e un taxi, noncurante delle conseguenze. Per questo motivo è stato denunciato, avendo potenzialmente messo in pericolo di contagio gli altri passeggeri. La segnalazione è partita direttamente dal territorio elvetico ai Carabinieri del Provinciale di Como che tramite la Stazione competente per territorio, hanno accertato la presenza dell’uomo in casa, giunto solo pochi minuti prima ed immediatamente ricostruito gli spostamenti.