Cameriere si ustiona fingendo di fare un cocktail e finisce in ospedale

Una fiammata, che in un attimo ha attaccato i vestiti, provocando al malcapitato gravi ustioni su circa un terzo del corpo. Il drammatico episodio si è verificato nella tarda serata di giovedì nella discoteca Jet Club, che si trova in via privata Maestri Comacini, a Cermenate.

Cameriere si ustiona: la ricostruzione dell'accaduto

A essere coinvolto è stato un cameriere, il quale è stato poi trasportato in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Il ragazzo, 25 anni, era seduto in quel momento nei pressi del punto nel quale vengono prese le ordinazioni per bevande e cocktail. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, stava giocando con l'alcol etilico, usando uno dei dosatori che utilizzano i baristi per fare i cocktail mentre in mano aveva un accendino perché voleva simulare uno di quei drink che vengono realizzati bruciando la superficie. In uno di questi tentativi, però, il contenitore con l’alcol ha preso fuoco ed è esploso, con le fiamme che hanno attaccato i vestiti del cameriere.

Le ustioni più gravi sulle mani

In suo soccorso sono intervenuti i titolari che hanno spento le fiamme utilizzando l'estintore. Sul posto sono arrivati l’ambulanza della Croce Rossa di Cermenate e l’autoinfermieristica. Le ustioni più rilevanti il venticinquenne le ha avute sulle mani, mentre sono meno gravi su una parte del busto.

Il racconto di uno dei titolari sul Giornale di Cantù da sabato 13 luglio 2024 in edicola

