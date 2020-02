Cameron Young intervistato dai piccoli giornalisti novedratesi

Cameron Young ospite alla primaria di Novedrate.

Piccoli giornalisti in erba

E’ stata una mattinata movimentata e ricca di emozioni per gli alunni della scuola primaria di Novedrate. Ospite della “Stanislao Zanolli”, infatti, era Cameron Young, giovane guardia tiratrice della Pallacanestro Cantù. L’incontro fa parte del progetto di avvicinamento al mondo del giornalismo studiato a quattro mani dalla scuola, insieme al Comune di Novedrate (presente il consigliere con delega all’Istruzione Luca Montoro) e il Giornale di Cantù, per il quale erano in classe il direttore Isabella Preda e il cronista Alessandro De Servi. Dopo il sindaco del paese, dunque, i bambini hanno potuto intervistare anche un campione del mondo dello sport.

Molte le domande

Gli alunni di quinta, che come detto stanno seguendo un corso di giornalismo, nei giorni scorsi hanno preparato insieme alla maestra Anna alcune domande, che hanno rivolto al giocatore come in una sorta di conferenza stampa. Indispensabile quindi la presenza del team manager Diego Fumagalli, che ha tradotto domande e risposte (l’intervista completa verrà scritta dai ragazzini e pubblicata sul Giornale di Cantù di sabato 10 marzo). Simpaticissimo e disponibilissimo il giocatore biancoblù, che poi ha firmato autografi per tutti, ha fatto qualche tiro a canestro insieme ai bimbi e ha girato tutte le classi dell’istituto per portare un saluto. Ovviamente entusiasti tutti gli alunni della scuola.