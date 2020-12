Camion bloccato col trasporto di bombole d’ossigeno, ci pensa la Polizia locale a consegnarle

Camion con trasporto di bombole di ossigeno bloccato sulla strada a Olgiate Comasco durante la nevicata, interviene la Polizia locale per effettuare la consegna a due cittadini.

Camion bloccato nel pomeriggio

L’episodio si è verificato a metà pomeriggio, in largo Europa. Un mezzo che trasportava bombole di ossigeno è rimasto bloccato. “La nostra pattuglia è intervenuta sul posto – fa sapere il comandante Ezio Villa – Saputo cosa trasportava il camion e verificato che tra i destinatari delle bombole di ossigeno c’erano anche due cittadini olgiatesi, gli agenti Loris De Faveri e Guido Pasini si sono attivati per fare in modo che almeno quei due destinatari ricevessero subito le bombole d’ossigeno”.

Bombole di ossigeno consegnate dagli agenti

L’intervento ha permesso di far arrivare a destinazione le bombole. “In attesa che la ditta mandasse un altro mezzo per recuperare il materiale dal camion bloccato, i nostri agenti hanno portato a domicilio le bombole che servivano a due cittadini”.

Una lunga giornata di disagi sulle strade

Un gesto di prontezza, in una giornata caratterizzata da parecchi disagi sulle strade, in particolare sulla statale e sulla provinciale Lomazzo-Bizzarone a causa di Tir finiti di traverso o addirittura ribaltati. Da segnalare anche problemi nei pressi delle scuole, con scalinate, marciapiedi e rampe coperte di neve.