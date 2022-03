Tra Cucciago e Fino

L'episodio è avvenuto intorno alle 15.

Tutto è successo nel pomeriggio di oggi, martedì 29 marzo 2022.

Camion e auto incastrati sul ponte

L'incidente è avvenuto sul ponte tra Cucciago e Fino Mornasco, in via Stazione, intorno alle 15. Ad impattare, restando incastrati l'uno con l'altra, sono stati un camion e un'auto che procedevano in direzioni opposte. Allertati i sanitari che hanno soccorso una donna di 39 anni, trasportata poi in codice verde all'ospedale.

Traffico in tilt

Per regolare il traffico e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, è servito invece l'intervento della Polizia locale. Si segnalano forti rallentamenti in zona.