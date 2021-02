Camion finisce fuori strada a Bregnano.

Camion finisce fuori strada a Bregnano

Incidente questo pomeriggio, lunedì 1 febbraio 2021, intorno alle 14.30 a Bregnano, in viale Kennedy, la strada che collega il Comune a Puginate. Da quanto è stato possibile ricostruire finora, ma la dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, un camion è andato fuori strada e si è ribaltato. Nell’impatto è rimasta ferita una donna di 50 anni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, un’ambulanza della Cri di Misinto e un’auto medica. La donna è ferita ma non in pericolo di vita. Al momento la strada è a senso unico alternato per permettere le operazioni di soccorso.