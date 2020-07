Camion in fiamme a Colverde: Vigili del Fuoco al lavoro.

Intervento urgente per i Vigili del Fuoco di Como questa mattina, mercoledì 15 luglio 2020. Una squadra è infatti intervenuta a Colverde in via Cavour per domare un incendio che stava circondando un autocarro da cava che stava transitando. Nello specifico le fiamme si stavano propagando dal catalizzatore del mezzo ma i pompieri sono riusciti a spegnerle prima che intaccassero tutto il tir. Nessuno è rimasto ferito.