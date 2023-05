Intervento di soccorso oggi, lunedì 22 maggio 2023, per i Vigili del fuoco di Cantù che sono stati chiamati in via degli Arconi per il recupero di un camion incastrato.

Camion incastrato a Cantù: serve l'intervento dell'autogru dei pompieri

L'intervento si è verificato intorno alle 12.30 tra via degli Arconi e via Maddalena, dove un tir è rimasto incastrato mentre percorreva la via e con un carico di circa 100 quintali. Impossibilitato a proseguire l'autista ha dovuto affidarsi ai Vigili del fuoco intervenuti sul posto con un'autogru.

Per lo svolgimento delle operazioni di recupero e ripristino, durate circa 45 minuti, si è reso necessario chiudere la strada in entrambe le direzioni Capiago e Cantù. La Polizia locale in posto ha gestito la viabilità per limitare il disagio al traffico.