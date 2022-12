È successo quest'oggi, lunedì 5 dicembre 2022, poco dopo le 14.30 alla Lattonedil, azienda di Carimate: un camionista, proprio durante la consegna di un carico, ha accusato un malore finendo per schiantarsi prima contro un altro camion e poi arrestando la sua corsa contro un cassonetto dei residui industriali. Non si segnalano altri feriti oltre al 50enne, ma le sue condizioni sarebbero gravissime.

Camionista colto da un malore alla Lattonedil: 50enne in gravissime condizioni

Chiara la dinamica dell'episodio avvenuto oggi alla Lattonedil, azienda sita a Carimate in via degli Artigiani: un camionista, di origini bergamasche, mentre era alla guida del suo mezzo, proprio durante la consegna di un carico ha accusato un malore, non riuscendo più a mantenerne il controllo. Il bilico, che procedeva a bassa velocita, si è prima schiantato contro il mezzo di un collega per poi terminare la sua corsa contro un cassonetto dei residui industriali.

L'impatto, seppur di poca entità, ha compromesso la struttura dell'abitacolo facendo rimanere incastrato nelle lamiere l'uomo. Immediato l'intervento di un collega, ma anche quello del personale sanitario arrivato sul posto in codice rosso con un'ambulanza della Croce Rossa di Lipomo. Allertati anche l'Ats Insubria di Como e i Carabinieri di Cantù.

L'uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso al Sant'Anna di Como.

Il luogo dell'incidente