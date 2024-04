Camminata alla scoperta del Plis Sorgenti del torrente Lura

Camminando alla scoperta delle del territorio. Alla scoperta delle Sorgenti del torrente Lura.

Camminata organizzata dal Plis

Negli ultimi anni le Amministrazioni comunali facenti parte del parco locale di interesse sovracomunale, hanno puntato molto sul ridare lustro alla zona boschiva e verde tutelata. Da qui l’investimento per la realizzazione di una segnaletica chiara, oltre che per il rifacimento e la manutenzione dei sentieri. Partendo da questi interventi, il Plis ha così deciso di organizzare un evento per mostrare il risultato raggiunto: si tratta di a una camminata organizzata per per domenica 14 aprile.

Aperte le iscrizioni

Ritrovo alle 8.30 nel parcheggio di via Volta. Poi, giro ad anello di nove chilometri. Al termine, rinfresco offerto dall’Ente parco. Evento gratuito ma iscrizione obbligatoria. Per informazioni: educazioneambientale@koinecoopsociale.it.