Camminata nel Plis, un successo con più di 200 partecipanti

Più di 200 persone hanno preso parte alla camminata nel Plis Sorgenti del torrente Lura che si è svolta domenica 14 aprile.

Alla scoperta del Plis

I partecipanti, suddivisi in tre gruppi, hanno percorso l’itinerario lungo le piste ciclabili e i sentieri del parco, tra Lurate Caccivio, Villa Guardia e Montano Lucino. Obiettivo dell’iniziativa è stato quello di far conoscere uno dei numerosi itinerari del parco e presentare la nuova segnaletica dei sentieri. La camminata, di circa 10 chilometri, con partenza e arrivo a Lurate Caccivio, si è conclusa con un rinfresco organizzato dai volontari del centro pensionati.

"Grazie ai partecipanti"

Luca Bianchi, assessore al Verde pubblico e Manutenzioni di Lurate Caccivio, Comune capo convenzione del Parco: "Dopo anni di lavoro in cui le Amministrazioni hanno creduto nel rilancio del Parco, questi sono ottimi risultati. Far conoscere il territorio grazie alla fruizione dei nostri boschi, dei percorsi e dei sentieri sicuramente serve e servirà a migliorare il rispetto e la tutela della natura e dell'ambiente. Un ringraziamento ai partecipanti ed agli educatori ambientali del Parco ed ai volontari che hanno collaborato nell’organizzazione dell’iniziativa”.

Giornate del verde pulito

Sempre a Lurate Caccivio sabato 20 aprile alle 8.30, con ritrovo presso piazza del Municipio, ci sarà il primo appuntamento 2024 delle Giornata del verde pulito. Domenica 21 aprile ore 8.30 l'iniziativa sarà invece a Montano Lucino, ritrovo presso area fiere di via Sant’Andrea. L’iniziativa promossa da Regione Lombardia nel 1987 mira a sensibilizzare sempre di più i cittadini, a partire dai più giovani, sulle tematiche ambientali e a sviluppare un senso di responsabilità e di appartenenza per il luogo in cui si vive promuovendo in questo modo la formazione di una cultura e di una coscienza ambientale. L’obiettivo è quello di coinvolgere i cittadini invitandoli a realizzare azioni concrete di pulizia di alcune aree del loro territorio nell’ottica di difendere il bene comune.