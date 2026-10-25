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Cammino di Santiago, Marco Minoretti punta già al bis: concluso il suo primo viaggio, il Capogruppo degli Alpini di Castelmarte punta già a ripetersi.

Prima avventura

“Un’esperienza che mi rimarrà impressa in modo positivo, mi piacerebbe ripeterla”.

Queste sono le parole di Marco Minoretti (capogruppo degli Alpini di Castelmarte) dopo aver terminato il Cammino di Santiago. Minoretti ha svolto una parte del Cammino francese, partendo il 28 settembre per raggiungere Leon, in Spagna. Da qui è partito il suo percorso per la città galiziana, un percorso di circa 300 chilometri. Dopo aver raggiunto Santiago di Compostela, Minoretti ha percorso altri 100 chilometri circa per raggiungere Finisterre, considerato il punto che segna la fine simbolica del Cammino di Santiago.

Oltre 400 chilometri percorsi

Il capogruppo delle Penne Nere castelmartesi, in 15 giorni di Cammino ha percorso un totale di oltre 400 chilometri, superando anche i 25 chilometri giornalieri. A complimentarsi con lui sono stati gli stessi Alpini castelmartesi.

“L’idea di partire l’avevo sviluppata già da diverso tempo e col sennò di poi sono molto felice che questo mio pensiero sia diventato realtà – afferma Marco Minoretti – Mi sono organizzato di partire insieme ad altre due persone e così ho iniziato il Cammino. Ma durante il percorso, a causa dell’infortunio di una delle due persone, sono andato avanti a camminare da solo. A me è sempre piaciuto camminare, in particolare anche lungo i sentieri in montagna, ma il tipo di esperienza che ho svolto in Spagna è stato qualcosa di totalmente diverso. La stanchezza si è fatta sentire nei primi giorni, causata anche dal fatto di camminare per ore con uno zaino sulle spalle di 10 chili, ma col passare dei giorni mi sono abituato”.

“Esperienza positiva”

Nonostante alcune difficoltà, l’esperienza del capogruppo è stata molta positiva. A dimostrazione di tutto questo c’è anche il fatto di voler ripetere il Cammino di Santiago.