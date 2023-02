Campagna di salvataggio anfibi:; si va avanti grazie all'impegno dei volontari de "L'Ontano".

Campagna di salvataggio anfibi: dopo la posa delle barriere, volontari al lavoro per installare la segnaletica

Come ogni anno, il sodalizio montorfanese ha iniziato in questi giorni la campagna di salvataggio anfibi: un'iniziativa che porta già avanti da alcuni anni e che ha lo scopo di tutelare i rospi che attraversano la strada per raggiungere il lago. L'intervento dei volontari consiste nel posare le barriere necessarie a tutelare il passaggio degli anfibi e permetterne la discesa dal Monte Orfano verso il lago in sicurezza.

Nei giorni scorsi sono state posate le adeguate barriere a tutelare l'attraversamento degli animali in sicurezza. Nei giorni scorsi, i volontari del sodalizio hanno posato la cartellonistica a indicare i rospi in migrazione e a invitare gli automobilisti in transito lungo la Strada provinciale 28 a rallentare per la sicurezza degli anfibi, oltre che della presenza dei volontari al lavoro per la tutela degli animali.