Campagna vaccinale, questa sera via alle prenotazioni per la fascia 16-29 anni

Dalla mezzanotte di oggi (anche prima probabilmente) i giovani dai 16 ai 29 potranno prenotare la prima dose di vaccino. Dai 16 anni in su sarà possibile prenotare ufficialmente, come da programma: proprio il giorno della Festa della Repubblica.

Questa sera aprono le prenotazioni per la fascia 16-29 anni

A mezzanotte in Lombardia tutti i cittadini con più di 16 anni potranno prenotare la prima dose di vaccino: è al momento l’ultimo tassello della campagna vaccinale, in attesa di capire come ci si muoverà dopo che l’utilizzo di Pfizer è stato autorizzato anche per la fascia 12-15 anni.

Le modalità di prenotazione restano uguali a quelle passate:

Il portale online creato da Poste Italiane

il numero verde gratuito 800.894.545

gli sportelli Postamat

rivolgendosi direttamente al proprio portalettere.

I numeri

Un milione e 300mila persone rientrano nella fascia 16-29 anni, il 15% dei quali già vaccinato poiché rientrante nelle categorie prioritarie, toccherà poi agli adolescenti tra i 12 e i 14 anni. Sono state superate le 6 milioni di iniezioni: in Lombardia un cittadino su due sopra i 16 anni ha già ricevuto la prima dose, uno su quattro ha già fatto entrambe.