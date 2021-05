Campanen stort, c’è la ventiduesima edizione: candidature aperte per le benemerenze civiche di Albese con Cassano: il Comune invita la cittadinanza a sottoporre le candidature per il premio entro il 29 maggio.

La consegna del premio è prevista per la serata del 4 luglio, vigilia della festa patronale albesina: come ogni anno, il Comune chiama a raccolta la cittadinanza, invitata a sottoporre le candidature indicando persone del paese meritevoli del riconoscimento all’ufficio Segreteria entro il 29 maggio. Come da tradizione, la candidatura deve essere firmata dal proponente, che dovrà presentare la sua proposta con le motivazioni ed eventuale materiale a supporto della sua proposta.

Il riconoscimento può essere assegnato per molti motivi , a persone, associazioni o istituzioni che si siano distinte nei campi della cultura, dell’arte, dell’impegno sociale, del lavoro, dello sport dando lustro e vanto alla comunità. Lo scorso anno, vista la situazione di emergenza sanitaria, il premio è stato conferito ai medici e agli operatori sanitari impegnati a fronteggiare la pandemia.

Come detto, dunque, c’è tempo fino al 29 maggio per presentare all’attenzione dell’Amministrazione comunale le candidature di persone, associazioni o istituzioni meritevoli: le candidature vanno inviate all’ufficio Segreteria del Comune.

(Nella foto le premiazioni dell’edizione 2020 della cerimonia)