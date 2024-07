Campi da tennis in terra rossa divorati dal degrado - FOTO e VIDEO

Due campi da tennis in terra rossa, due gioiellini del patrimonio comunale di Olgiate Comasco, due impianti sportivi che, nel momento di maggior splendore del tennis italiano, sono in stato di clamoroso degrado.

Il tennis spopola, ma qui il centro sportivo è in stato di abbandono

Jannick Sinner numero 1 al mondo, Jasmine Paolini reduce dalla finale al torneo di Wimbledon. Cosa chiedere di più al tennis italiano? L'onda lunga del successo degli atleti di punta italiani spinge uno sport che registra un appeal eccezionale. Lo attestano anche i successi ottenuti a un passo da Olgiate Comasco: basti guardare alla società sportiva Junior Tennis Training di Concagno, che con la squadra femminile ha conquistato la promozione in serie B2. E a Olgiate Comasco come stanno le cose? Ferme: centro tennistico in stato di degrado, in attesa che si risolva il contenzioso tra il Comune il gestore Tennis Invictus.

Il problema

Le vicissitudini tra il gestore e il Comune hanno portato al persistente blocco dell’attività sportiva. Palazzo Volta ha contestato inadempienze nella gestione dei tre campi da tennis (due in terra rossa, più quello con superficie sintetica coperto da tensostruttura). Gestione avviata il 13 novembre 2012 (scadenza del contratto nel 2027). In particolare, contestato il mancato rispetto degli orari di apertura al pubblico (con tanto di rapporti della Polizia locale), l’applicazione delle tariffe senza la preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione comunale, le mancate custodia e manutenzione del centro e il degrado dell’impianto. In più, alcuni tentativi di sopralluogo del Comune andati a vuoto per aver trovato la struttura chiusa. Versione differente, invece, sempre sostenuta dal gestore, anche facendo riferimento agli anni di pandemia e a nessun aiuto ricevuto. Andato a vuoto un tentativo di mediazione, la palla è passata al tribunale. E si dovrà attendere la sentenza: se ne riparlerà a febbraio dell'anno prossimo.

Open day al contrario

Come anticipato sabato dal Giornale di Olgiate, la situazione di stallo non consente al Comune di utilizzare il centro tennistico. Da qui la scelta del sindaco Simone Moretti: organizzare un open day al contrario, mettendo in mostra il degrado e far capire ai cittadini lo stato in cui la struttura è stata lasciata. E nella mattinata odierna, mercoledì 17 luglio, mazzo di chiavi in mano, il primo cittadino ha aperto il cancello d'ingresso alla stampa per un tour tra erbacce e degrado. Presente anche un residente in via Malvisino, che ha approfittato dell'open day al contrario. "La gestione privata è stata disastrosa - le parole del primo cittadino - è ancora peggio rispetto a quando avevamo riattivato il centro nel 2011. Adesso basta: faremo delle fotografie dello stato attuale e poi procederemo almeno per mettere a posto il centro tennistico. Non possiamo aspettare la sentenza".

Il degrado e le pericolose incursioni di ragazzini

Già all'ingresso disordine e vegetazione selvaggia. I due campi in terra rossa sono stati inglobati dalle erbacce, cresciute fino ad altezza uomo e che hanno letteralmente occupato anche la scalinata di accesso ai due terreni da gioco. Quello che dovrebbe essere lo spazio allestito a spalti per il pubblico fatica a essere individuabile. Le righe di delimitazione per il gioco del tennis (singolo e doppio) risultano sollevate dalle erbacce spuntate un po' ovunque. Segnalata più volte, nelle ultime settimane e anche nella scorsa serata, l'incursione di ragazzini che scavalcano il muro di cinta per addentrarsi a loro rischio e pericolo nel centro tennistico.

Tre grandi alberi da abbattere

Il Comune definirà gli interventi prioritari. In primis, la messa in sicurezza della zona antistante la club house: si parla di abbattere tre alti pini in pessime condizioni. La palazzina con spogliatoi, bar, cantinetta e, al piano superiore, altri quattro locali (con sala riunioni) e balconata, è stata trovata con la porta d'ingresso aperta. Chiave rotta, invece, dentro la serratura della porta d'ingresso del campo da tennis/calcetto coperto. Tutto questo sarà ripristinato e messo in sicurezza anche per evitare incursioni. "Un peccato non poter utilizzare il centro sportivo fino a quando non arriverà la sentenza - osserva Moretti - Già nell'attuale periodo estivo sarebbe stato molto utile, ad esempio per ospitare uno dei centri estivi in corso. Dispiace, soprattutto perché intorno a Olgiate Comasco il tennis va alla grande. Ho già ricevuto alcune persone interessate all'eventuale disponibilità del centro tennistico. Aspettiamo la sentenza e poi faremo una manifestazione di interesse".