Campi sportivi comunali: ora si prenotano con un click

Campi sportivi comunali: ora si possono prenotare con un click. Il servizio è già attivo da alcuni giorni: gli utenti avranno la possibilità di riservare online l’utilizzo dei campi da tennis, beach volley e calcio a 5 del centro sportivo di via Girola.

Nello specifico, sul sito del Comune di Alzate (www.alzatebrianza.org) è stata predisposta una apposita sezione denominata «Prenotazione impianti sportivi» tramite cui si potrà prenotare l’utilizzo delle strutture in pochi passaggi: una nuova modalità che permetterà in qualsiasi momento della giornata di richiedere il servizio in autonomia.

Nello specifico sarà possibile riservare l’utilizzo del campo da calcio a 5 in erba sintetica; del campo da tennis e del campo da beach volley selezionando il giorno e l’orario in cui si desidera richiederli.

Il pagamento del servizio potrà poi essere effettuato tramite PagoPa oppure stampando l’avviso cartaceo e recandosi in uno sportello abilitato alla riscossione.

Dal servizio restano esclusi l’utilizzo del campo da basket, della pista di pattinaggio, della pista ciclabile e della pista MTB e, fino alle 18 il campo da beach volley: questi servizi sono infatti a titolo gratuito.