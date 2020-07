Campioni del Milan in vacanza sul Lago di Como: nell’estate dell’emergenza sanitaria, sono molti i vip che stanno trascorrendo la stagione estiva o un semplice weekend ammirando il paesaggio comasco. Gli ultimi in ordine di tempo sono Theo Hernandez e Samuel Castillejo del Milan, come dimostrano le loro “storie” su Instagram.

Campioni del Milan in vacanza sul Lago di Como

Theo Hernandez e Samuel Castillejo, calciatori del Milan, stanno trascorrendo il loro fine settimana tra le bellezze paesaggistiche del Lago di Como. A dimostrarlo le “storie” Instagram di Castillejo.

Tutti i vip a Como nell’estate 2020

A giugno ad ammirare le bellezze del nostro lago era stata la coppia più social di sempre, quella dell’influencer Chiara Ferragni e del rapper Fedez. Insieme al figlio Leone e alle rispettive famiglie, la coppia si è infatti concessa ore di relax in quel di Tremezzo. Tanti gli scatti su Instagram che hanno documentato le giornate. Dalla piscina, passando per il giro in barca con viste decisamente mozzafiato. Ha scelto il lago anche Filippo Neviani, meglio conosciuto come Nek.

