Cancelli automatici nei cimiteri: il Comune risparmia 20 mila euro annui

Inverigo, cancelli automatici nei quattro cimiteri cittadini: il Comune risparmia 20mila euro annui. Presto il via ai lavori.

Interventi nei cimiteri

Una importante novità per i cimiteri cittadini e un risparmio di 20mila euro annui per le casse comunali. I quattro camposanti di Inverigo, Cremnago, Romanò Brianza e Villa Romanò saranno infatti presto oggetto di intervento di automatizzazione dei cancelli d’ingresso e uscita. Con l’arrivo dell’estate sono in programma diversi interventi e, oltre all’importante restyling previsto nella palestra di via Monte Barro con il rifacimento del parquet e l’acquisto di nuovo materiale, ecco che anche i cimiteri cittadini saranno oggetto di intervento. Lavori di certo dal costo non ingente quanto quello della palestra, ma comunque importanti con un occhio rivolto ai tanti fruitori dei cimiteri, che ogni giorno si recano al camposanto per trovare i propri cari.

Tempi piuttosto brevi

Le tempistiche potrebbero essere piuttosto brevi.

“L’appalto è partito e speriamo che tra una o due settimane possano iniziare i lavori”, afferma l’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Navoni.

L’intervento prevede la realizzazione di apertura e chiusura automatica per i cancelli di servizio dei quattro cimiteri cittadini.

“Al momento l’apertura e la chiusura sono affidate ad alcuni operai, ma in questo modo nessuno dovrà preoccuparsi di chiudere o aprire i cancelli di servizio. Così il Comune potrà andare a risparmiare 20mila euro all’anno – dichiara il vicesindaco Alessandro Anzani – In questo modo tutti e quattro i cimiteri cittadini potranno usufruire di cancelli automatici, che potranno agevolare i vari fruitori”.

Non è ancora noto quale sarà il primo camposanto ad essere oggetto di intervento.