Cane colpito da un malore sul Monte Bollettone: muore nonostante il dispiegamento dei soccorsi

La sua padrona, nonostante le alte temperature, aveva deciso di portarlo con sè in una gita, sul Monte Bolettone. L’animale è stato però colpito da un malore, probabilmente causato da un colpo di calore.

Cane colpito da un malore: arriva anche l’elicottero

La donna, preoccupata, ha chiesto aiuto tramite il 112. Date le dimensione dell'animale, un Golden Retriver di circa 40 chili, la sala operativa del Comando provinciale ha allertato, oltre ad un fuoristrada del distaccamento volontario di Erba ed alla squadra SAF dalla sede centrale, il Nucleo Elicotteri di Malpensa. L'AW139 Drago 166 ha rapidamente raggiunto il punto dell'evento, dove il cane è stato imbarcato con la proprietaria e portato alla piazzola in località Alpe del Vicerè, ad Albavilla dove il personale dei Vigili del fuoco ha proseguito il tentativo di rianimazione.

La tragedia

Il veterinario di ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali), giunto in posto pochi minuti dopo il recupero, ha purtroppo dovuto constatare il decesso dell'animale di soli 5 anni. La proprietaria, scossa dall'accaduto, non ha comunque avuto bisogno di cure sanitarie ed è stata poi accompagnata alla propria auto in attesa di essere raggiunta dai compagni di escursione.