Il ritrovamento

É stato ritrovato in buona salute.

Cane disperso da due giorni a Cerano d'Intelvi: ritrovato in una roggia.

Nel pomeriggio di oggi, domenica 27 gennaio 2022, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Centro Valle Intelvi sono stati chiamati a intervenire a Cerano d'Intelvi. Da due giorni infatti un cane era disperso ed é stato avvistato in una roggia in secca da alcuni passanti. I pompieri lo hanno recuperato, era in buona condizioni, e lo hanno riconsegnato ai padroni emozionati di averlo ritrovato.