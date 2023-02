Cane e padrone aggrediti da un Amstaff senza guinzaglio: ben 37 punti di sutura

Padrone e cane aggrediti da un Amstaff senza guinzaglio durante la passeggiata.

E’ capitato a Marco Peverelli, di Albavilla, mentre portava i suoi cani, un Jack Russell di nome Fox e un Collie di nome Byron, a spasso lungo la Strada comunale dei Rebecchi tra Albavilla e Orsenigo.

"E’ successo lo scorso 1 febbraio, verso le 16 30, sono uscito con i miei due cani, uno di razza Jack Russell e un Collie - spiega Peverelli - Ovviamente erano legati: abbiamo fatto una passeggiata lungo la Strada comunale dei Rebecchi, una strada silvopastorale che collega Albavilla a Orsenigo. Avevo quasi completato il percorso verso casa, quando ho visto a distanza un cane: inizialmente pareva di piccola taglia, ma man mano che si è avvicinato ho capito essere un Amstaff. Ero solo, con i cani, e ho deciso di allontanarmi piano. L'Amstaff non era legato ed è venuto di corsa verso i miei cani: d'istinto ho preso in braccio il mio Jack Russell, per evitargli qualunque contatto con quel cane. Non sono però riuscito a prendere in braccio anche Byron perché pesa circa 28 chili".