Brutta disavventura (con lieto fine) per un cane finito nel fiume Lambro.

Cane finisce nel Lambro, soccorso dai Vigili del fuoco

I suoi padroni, residenti ad Asso, non riuscivano più a trovarlo. L'animale era finito nelle acque del fiume ed era in difficoltà. A salvarlo ci hanno pensato i Vigili del fuoco, che sono riusciti a recuperarlo sempre ad Asso, in località bivio per Sormano. Il cane per fortuna ora sta bene ed è stato riconsegnato ai padroni.