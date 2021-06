Disavventura, terminata fortunatamente con un lieto fine, per un cane che, intorno alle 12.30 di oggi, giovedì 10 giugno 2021, è caduto all'interno di un pozzo.

Cane precipita all'interno di un pozzo, salvato dai Vigili del fuoco

L'episodio è avvenuto a Lipomo. La prima partenza dei Vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio è stata chiamata per un intervento urgente in terreno vicino a via Primavesi. Il cane era finito all'interno di un pozzo profondo circa 4 metri, lasciato inavvertitamente aperto. I soccorritori si sono calati nel pozzo e hanno recuperato l'animale, un meticcio di piccole dimensioni, spavantato ma senza ferite.

Un grande sospiro di sollievo anche per la padrona che ha ringraziato i pompieri. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Lipomo.