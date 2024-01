Cani azzannano venti capre: strage all'agriturismo "In Valentina"

E' successo nel pomeriggio del 28 dicembre: due cani molossi, con tutta probabilità scappati da una proprietà poco distante, hanno letteralmente fatto strage di capre all'agriturismo In Valentina di Canzo.

A raccontare quanto successo è Marco Frigerio, titolare.

"E' successo nel pomeriggio di mercoledì 28 dicembre: io e mia moglie non eravamo in sede, siamo rimasti fuori tutto il pomeriggio. Al nostro rientro, intorno alle 18.30, mi sono recato in stalla a portare il fieno e ho trovato un vero e proprio disastro. I cani, con tutta probabilità lasciati liberi, sono saltati nel recinto e hanno fatto strage. Avevamo ventiquattro capre in totale: di queste, a non essere state attaccate sono soltanto quattro. Ne abbiamo dovute abbattere quattro per le ferite gravissime, undici sono ferite molto gravemente, sono sotto antibiotico e dobbiamo valutare il da farsi. Ve ne sono poi altre ferite in modo molto grave. Insomma, i cani sono rimasti dentro circa cinque ore: viene da pensare che fortunatamente non c'erano in giro persone".