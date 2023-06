Cani liberi al parcheggio di Asnago, i residenti: "Temiamo ci aggrediscano"

Due cani di grossa taglia in giro per il parcheggio, senza museruola e con il rischio che possano aggredire altri cani o addirittura dei bambini. E’ l’allarme che hanno lanciato i residenti della frazione di Asnago di Cantù in questi giorni. Tanto che la situazione è stata comunicata anche al Comando della Polizia locale.

Cani liberi al parcheggio di Asnago, paura tra i residenti

"All’interno dell’area di sosta di via Conciliazione c’erano un paio di adulti con dei bambini e insieme a loro anche due cani liberi. Mi sono spaventata nel momento in cui hanno iniziato ad avvicinarsi. Ho preso in mano il mio cane e ho iniziato a gridare forte. Solo in quel momento i padroni hanno richiamato i loro quattro zampe" ha raccontato una residente.

Foto di repertorio