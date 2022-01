a parè

Nessuno è rimasto ferito.

Canna fumaria a fuoco a Colverde: intervengono i Vigili del Fuoco.

Intervento urgente dei Vigili del Fuoco questa mattina, venerdì 7 gennaio 2022, intorno alle 9.40. I pompieri sono stati chiamati a intervenire in località Parè a Colverde, in via San Giovanni Battista, perché la canna fumaria di una villetta ha preso fuoco. Tempestivo l'intervento dei pompieri che hanno prontamente spento le fiamme evitando che il fuoco si propagasse al tetto e ai locali danneggiandoli. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.