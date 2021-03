Cantiere in via Adamello: modifiche alla viabilità a Cantù.

Cantiere in via Adamello domani

Domani, lunedì 29 marzo, dalle 8.30 e sino alle 15.30, è disposto il divieto di transito all’altezza del civico 5 a causa di alcuni lavori che verranno svolti. A comunicarlo è il settore Lavori pubblici del Comune di Cantù.

Le modifiche alla viabilità

I veicoli provenienti da via Rencati avranno pertanto l’obbligo di proseguire in direzione di via Magenta/Rencati. con l’esclusione dei residenti e dei domiciliati ove possibile e compatibilmente con lo stato di avanzamento dei lavori.