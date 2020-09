Cantiere in via Mentana dal 7 al 9 settembre

Cantiere in via Mentana, a Cantù, per la posa del nuovo asfalto: lavori dal 7 al 9 settembre.

Cantiere, ecco il divieto d’accesso

Il Comune procede con l’asfaltatura del tratto di via Mentana compreso tra l’intersezione

con via Canova e la rotatoria con via Montenero. Per garantire la realizzazione e la regolarità delle opere, nonché la sicurezza delle maestranze impegnate, emessa un’apposita ordinanza viabilistica per la disciplina della circolazione stradale. Quindi, scatta il divieto di accesso, esclusi i residenti e i mezzi di soccorso, in via Mentana, appunto nel tratto compreso tra l’intersezione con via Canova e la rotatoria con via Montenero, da lunedì 7 settembre a a mercoledì 9 settembre, dalle ore 8 alle ore 17.30.

Necessaria modifica alla viabilità

In concomitanza con l’apertura dei lavori, è prevista la deviazione del traffico veicolare su via Anglieri, via Domea e via Caduti di Nassirya.