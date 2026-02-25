Cantiere terminato, riapre l’ufficio Anagrafe

Dopo i lavori di riqualificazione interna, riapre l’ufficio Anagrafe di Cantù.

Il cantiere

Sono stati completati nei giorni scorsi gli interventi di messa a norma e adeguamento funzionale degli spazi di piazza Marconi, finalizzati a migliorare accessibilità, efficienza e qualità del servizio ai cittadini. La riapertura al pubblico è stata organizzata in tempi rapidi, così da supportare al meglio la fase di transizione dalla carta d’identità cartacea alla Carta d’identità elettronica, in un periodo caratterizzato da un significativo incremento operativo. L’intervento, redatto dall’architetto Caterina Pinto, ha previsto un investimento complessivo pari a 340mila euro, interamente finanziato con fondi comunali. Il progetto ha interessato in modo organico la sede, con particolare attenzione agli aspetti di sicurezza, accessibilità e funzionalità degli ambienti.In particolare sono stati realizzati: l’installazione di una piattaforma elevatrice per l’abbattimento delle barriere architettoniche; la riorganizzazione interna degli ambienti con ridefinizione funzionale degli spazi; il rifacimento dei servizi igienici al piano terra e al primo piano, con possibilità di utilizzo diretto dall’esterno dei servizi accessibili a persone con disabilità; il rifacimento completo dell’impianto elettrico e realizzazione di nuovo impianto di climatizzazione; l’efficientamento energetico con sostituzione dell’illuminazione con corpi a Led.

Le parole degli amministratori

«La riqualificazione degli spazi interni dell’Anagrafe rappresenta un tassello significativo nel percorso di rinnovamento e valorizzazione del patrimonio comunale, che stiamo portando avanti come Amministrazione. L’obiettivo che stiamo perseguendo è quello di una progressiva modernizzazione delle strutture comunali, con una visione orientata alla qualità dei servizi e alla cura degli spazi pubblici come luoghi di relazione e comunità. Investire su ambienti accessibili, razionali e adeguati agli standard significa rafforzare concretamente la qualità dell’offerta ai cittadini, aspetto ancor più rilevante in questo momento di particolare intensità operativa», ha dichiarato il sindaco, Alice Galbiati. Ha quindi aggiunto l’assessore ai Lavori pubblici Maurizio Cattaneo: «Questo fondamentale lotto di interventi ha consentito di riqualificare in modo organico gli spazi interni dell’Anagrafe, migliorandone funzionalità, sicurezza, inclusività, efficientamento energetico e qualità complessiva. Alla riorganizzazione degli ambienti si è affiancata la sostituzione dei serramenti, completando un lotto significativo di lavori che restituisce oggi una sede più efficiente e adeguata agli standard attuali. Desidero ringraziare gli uffici comunali e i tecnici che hanno seguito il progetto». Da ultimo è intervenuto l’assessore ai Servizi Demografici, Andrea Lapenna: «Da giovedì i Servizi demografici sono tornati a casa, nella sede di piazza Marconi, da anni punto di riferimento per l’Anagrafe cittadina. Unica eccezione, in questo primo periodo, l’ufficio Elettorale, che resterà in piazza Parini proprio in vista del referendum. Il trasferimento sta avvenendo in modo graduale, così da garantire continuità operativa e un passaggio ordinato delle attività. Si è trattato di un intervento importante, che consentirà ai cittadini di accedere a spazi rinnovati e a un’organizzazione più funzionale del servizio. Desidero ringraziare gli uffici, gli operatori e i cittadini per la collaborazione dimostrata in questa fase di riorganizzazione».