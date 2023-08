Cantieri in centro, attenzione a come cambia la viabilità

Cantieri in centro a Olgiate Comasco, ecco come cambia la viabilità.

Cantieri in più zone, modifiche alla circolazione stradale

Dopo la chiusura per i lavori di posa del nuovo manto stradale della rotatoria di via San Gerardo, la riapertura è durata pochi giorni. La zona, infatti, adesso è interessata dal cantiere per la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato, in prossimità del nuovo ingresso/uscita del parco comunale di Villa Camilla. E come da ordinanza della Polizia locale, il transito resta interdetto sino all'11 agosto, nel tratto di via San Gerardo compreso fra la rotatoria dell'omonima piazza e il civico 102.

Lavori in corso sulla statale

Dalla mattinata di lunedì lavori in corso anche sulla statale, nei pressi dell'intersezione con via De Amicis e del cimitero. L'intervento è sulla rete del gas. In vigore il senso unico alternato, che inevitabilmente crea code sulla trafficata strada statale Briantea.

Scavi per la fibra ottica in via San Gerardo

Continuano anche gli scavi per la posa della fibra ottica. Da questa mattina, mercoledì 3 agosto, operai al lavoro nella zona bassa di via San Gerardo. Per questo cantiere, però, nessuna modifica alla circolazione dei veicoli ma attenzione al transito bloccato ai pedoni sul marciapiede a raso.