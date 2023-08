Cantieri in centro, c'è da pazientare sino a metà agosto

Cantieri in centro a Olgiate Comasco, disagi per la viabilità almeno fino al 14agosto.

Cantieri, due zone con modifiche alla circolazione stradale

Servirà almeno una decina di giorni di pazienza per attendere la conclusione dei due cantieri per i quali si sono rese necessarie modifiche al traffico viabilistico. Gli interventi sono in corso in via San Gerardo, zona alta, e in viale Trieste, dove si registrano code.

Lavori in corso per un attraversamento pedonale rialzato

Nel primo caso, in via San Gerardo alta, l’ordinanza della Polizia locale prevede la chiusura al transito veicolare sino all’11 agosto, in entrambi i sensi di marcia, tra la rotatoria davanti alla chiesa di San Gerardo e il civico 102, per la realizzazione dell’attraversamento pedonale rialzato in corrispondenza del nuovo punto di accesso al parco comunale di Villa Camilla.

Intervento sulla rete del gas

Cantiere anche in viale Trieste sulla rete del gas: dall’intersezione con via San Giovanni Bosco (zona cimitero) a quella di via Parini, sino al 14 agosto è istituito il senso unico alternato regolato da semaforo. Un intervento che crea inevitabilmente code (nella foto), in particolare modo negli orari di punta.