Resteranno aperti fino al 2022 alcuni cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche a Erba.

Cantieri in ritardo a Erba, resteranno aperti fino al 2022

I ritardi sono una realtà di fatto, ormai, sia per i portici di piazza Mercato i cui lavori di riqualificazione avrebbero dovuto chiudersi entro la fine di novembre, sia per i lavori di ristrutturazione della scuola media Puecher. "L’obiettivo è quello di arrivare per la chiusura delle opere della scuola media con l’estate. All’inizio del prossimo anno scolastico gli alunni potrebbero rientrare con la scuola ormai ultimata", spiega l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Erba Francesco Vanetti. Continuano anche se al rallentatore anche i lavori dei portici di piazza Mercato, l’intervento per il rifacimento della copertura e la ritinteggiatura delle pareti. In questo caso l’intervento sta subendo dei ritardi a causa della difficoltà della ditta incaricata a reperire materiale edile.

