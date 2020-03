Cantù ai tempi del Coronavirus: tanti negozi hanno deciso di chiudere a tutela dei clienti

Non c’è l’obbligo di chiusura (fatta eccezione per bar e ristoranti che devono tirare giù la serranda alle 18), ma ormai sono molti i commercianti che hanno deciso di chiudere i propri negozi per tutelare personale e clienti stessi dal contagio del Coronavirus. Oggi, mercoledì 11 marzo 2020, abbiamo fatto un giro nel centro di Cantù per vedere coi nostri occhi una città decisamente diversa rispetto al solito.

Cantù ai tempi del Coronavirus: negozi chiusi a tutela dei clienti

Sono davvero pochi i negozi che hanno deciso di tenere aperto. Tra di loro ci sono le farmacie che svolgono un servizio essenziale per i cittadini e anche qualche edicola-cartoleria.

Lo storico ristorante: “Chiuso fino a data da destinarsi”

L’osteria Boeucc ha appeso un cartello che spiega la decisione.

“Da oggi, 10/03/20, anche noi abbiamo deciso a malincuore che è il caso di tenere chiusa l’osteria fino a data da destinarsi. Ci teniamo più alla nostra, vostra salute in questo delicatissimo momento. Vogliamo preservare la salute delle nostre nonne ultraottantenni e dei nostri figli, Ethan, Marta e Alice. La salute è la sola cosa più importante rispetto ad incassi e soldi! Speriamo di verdervi presto e che questo incubo finisca a breve #Noirestiamoacasa”.

La profumeria prova a ipotizzare, senza crederci troppo, una possibile riapertura per la prossima settimana. Un negozio di vestiti scrive: “Fiduciosa che questo difficile periodo passerà, vi abbraccio calorosamente”. Un abbraccio, ovviamente a distanza. E ancora: “Credo sia più importante offrire il mio contributo per la tutela di tutti, è arrivato il momento di fermarsi”. Tanti messaggi, con spiegazioni accorate e la speranza di mettersi presto alle spalle il terribile momento.