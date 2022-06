Cantù, aliante finisce in mezzo a un campo di grano: illeso il conducente.

Attimi di paura a Cantù questo pomeriggio, domenica 5 giugno 2022, intorno alle 16. Da quanto é stato possibile apprendere, forse per una manovra sbagliata o per il maltempo che ha colpito nel pomeriggio Cantù ma la dinamica é al vaglio dei Carabinieri di Cantù, un 53enne straniero é finito in mezzo a un campo di grano in via Lazzaretto con il suo aliante. Quasi per miracolo ne é uscito illeso.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Cantù, un'ambulanza della Cri di Cantù e un'auto medica ma fortunatamente per il 53enne non é stato necessario il trasporto in ospedale.