Cantù approda a Striscia la notizia: Militello intervista alcuni tifosi

I canturini arrivano anche su Striscia la notizia, il noto programma satirico di Canale 5. Nel corso della puntata di ieri sera, 2 novembre 2020, è infatti andato in onda il servizio ‘Lo striscione’ di Cristiano Militello, che ha intervistato alcuni appassionati di calcio tra piazza Garibaldi e via Matteotti (qui il link per vedere il servizio). I tifosi hanno risposto con entusiasmo alle domande del comico, esprimendo la propria fede calcistica o mostrando le loro reazioni durante le partite di calcio.

Striscia la notizia: la parola ai canturini

Al primo intervistato, Militello ha domandato quale fosse la sua squadra del cuore. La risposta è stata inaspettata: “Nessuna. Se c’è qualche partita la guardo, ma non è che vado a cercarla”. Il comico ha subito colto la palla al balzo per una battuta: “Giustamente, se non c’è la partita non la guarda”.

Il secondo tifoso è invece un milanista sfegatato, molto contento dei risultati di Ibrahimović: “Sto godendo tantissimo da sabato sera”. Militello ne ha subito approfittato per un intervento umoristico: “Posso controllare o vado sulla fiducia?” Il nostro intervistato è stato al gioco, rispondendo: “Sulla fiducia”.

I canturini coinvolti si sono poi divertiti nell’imitare il verso del gufo per introdurre la rubrica ‘La gufata’, per poi esemplificare le loro reazioni di esultanza ai gol, montati tra un ‘gollissimo’ e l’altro.

In chiusura, uno dei tifosi ha voluto omaggiare la moglie e il conduttore Salvatore Ficarra, accomunati dal condividere lo stesso cognome.

Martina Sangalli